هدايا العيد ومعونات إغاثية للفلسطينيين.. أبرز أنشطة وزارة التضامن اليوم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة ونستعرضها في التقرير التالي:

الهلال الأحمر يطلق معونة الدعم الإغاثي العاجل الرابعة للأشقاء الفلسطينيين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم الإثنين، معونة الدعم الإغاثي العاجل الرابعة لدولة فلسطين بعد الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تقدمها مصر، والتي تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين.

4 علامات تدل على انتكاسة متعاطي الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، العمل على الوقاية من انتكاسة المتعافي والذي يعد إجراء علاجيا يستخدم مع المعتمدين على المشروبات الكحولية أو المخدرات خلال فترة انقطاعهم عن التعاطى لإعدادهم لمواجهة الهفوات أو الكبوات المحتومة التي تنذر ببداية الانتكاس لتعاطى المادة المخدرة.



«القباج» تطمئن على إجراءات رعاية أطفال المؤسسة العقابية وتقدم هدايا العيد

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، حيث تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم.



غرفة عمليات بـ«التضامن» لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد

شكلت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار صرف للدعم النقدي "تكافل و كرامة" عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة لمتابعة العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للاطمئنان على المقيمين فيها من الايتام والمسنين.

التضامن: نستهدف محو أمية الفئات المستهدفة فى تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج وعي يستهدف الأسر الأولى بالرعاية خاصة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، كما أن البرنامج يستهدف قرى حياة كريمة ببث 12 رسالة متنوعة وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي

