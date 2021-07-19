محافظ بنى سويف يشدد على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على أهمية الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من صلاحيتها، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ؛ لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى؛ حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى، ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين كافة المرافق الخدمية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" بالتنسيق مع فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري والتموين لتنظيم حملة تفتيشية استهدفت المنشئات التجارية ومحلات الجزارة بالمدينة، وقد أسفرت عن سحب عدة عينات لسلع غذائية عبارة عن دجاج ولحم بقري مجمد وأسماك وكبدة مجمدة ومكرونة لفحصها بالمعامل المختصة، كما تم إعدام 12 كجم أغذية تالفة، فيما تم ضبط والتحفظ على أسطوانة بوتاجاز منزلية بإحدى المنشئات غير مصرح باستخدامها وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، كما قامت الحملة بالمرور على مستشفى الفشن المركزي للإشراف على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

ومن ناحية أخرى قامت رئاسة الوحدة بعقد لقاء جماهيري بديوان عام الوحدة بحضور رؤساء القرى وعدد من المواطنين للاستماع إلى متطلبات واحتياجات القرى وكذلك مقترحات الأهالي لتطوير القرى وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بينما تم رفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات والتراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية والشوارع والساحات العامة بالمدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة قرى مجلس قروي تلت والفنت وإقفهص وأبسوج وشنرا وتوريدها لمصنع السماد العضوي بسمسطا.

ومن جانبها تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبسوج من إيقاف تعبئة الدور الأول العلوي بأحد المنازل بالقرية دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء لضبط التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ولاسيما في عطلة عيد الأضحى المبارك..