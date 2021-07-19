مصممة أزياء تكشف عن 6 أنواع للموضة فى العالم

كشفت مصممة الأزياء هبة العنزي عن تنوع الأزياء وانتشارها حول العالم في العديد من الدول، ما أدى إلى ظهور العديد من أشكال واختلافات الموضة وأنواعها.

فالتنوع شىء جميل يبث روح المرح والتجديد في مقتني الملابس ومحبيه لمواكبة الموضة، لا بد أنها أثرت على الأشخاص المتابعين للأزياء وبذلك تشعر البعض أن يكونوا سعداء ومفعمين بالثقة والقوة والتجديد، وتكمن السعادة عندما يرتدون الملابس المفضلة لديهم وتجعلهم يشعرون بالقوة.

تقول هبة العنزي من أنماط الموضة والأزياء:

1- الملابس الرسمية للمكتب: عند دخول الأزياء والموضة في مجال العمل ستفكر بالكاد “ماذا نرتدي في المكتب خاصة الاجتماعات والمناسبات؟" هناك خيارات عديدة ومناسبة لمكان العمل. حيث إن ارتداء ملابس خاصة في المكتب الرسمي هو النمط الذي يناسب هذا الجزء. يشمل ذلك (بدلة سهرة، بدلة رسمية داكنة، ربطة عنق متناسقة للرجال، الفساتين والتنانير والقمصان والبناطيل المناسبة للنساء). قد لا تتمكن من الهروب من هذا القسم من أسلوب الموضة إذا كنت ترغب في التألق في المكتب. كما أن هناك قواعد اللباس المختلفة في الملابس الرسمية.

2- أسلوب الموضة ارتسي: أسلوب ارتسي هو أسلوب غير تقليدي بألوان زاهية وجريئة ومطبوعات مبالغ فيها. الملابس والإكسسوارات سيكون لها أسلوب مبالغ فيه وغير عادية بأشكال غريبة. معظمها من الإكسسوارات المصنوعة يدويًا والأقمشة المصنوعة يدويًا.

3- تصميم الأزياء الراقية: تشير الأزياء الراقية إلى الملابس الرائعة الحصرية المجهزة حسب الطلب والتي صنعها مصممون رفيعو المستوى. يستخدم المشاهير بانتظام فساتين وأطقم مصمميّ الأزياء الراقية للاحتفالات والمناسبات والسهرات المختلفة. إذا كنت تحب أسلوب الموضة هذا، فيتعين عليك دفع الكثير من المال لكل من الإبداعات المتنوعة في الملابس العصرية الأنيقة.

4- نمط الأزياء العرقية: الأزياء العرقية تشير إلى الملابس التي تمّ تبنيها كليًا أو جزئيًا من الأزياء التقليدية لدول مختلفة. وهذا يشمل، على سبيل المثال (البلوزات الفلاحية القديمة، والمعاطف التقليدية، التونيك والقفطان من الشرق، الملابس الملونة الغجرية) التي اعتمدها الناس في جميع أنحاء العالم على أنها خاصة بهم.

5- الملابس الرياضية: تستخدم الملابس الرياضية في الوقت الحاضر كمرادف الملابس غير الرسمية. في وقت سابق، كان تتم رؤية الرياضيين فقط في الملابس الرياضية، حيث أن الاسم البديل للملابس الرياضية هو (Activewear)، وهذا المصطلح المصمّم للاستخدام في الملابس الرياضية العصرية. معظم الملابس الرياضية مصنوعة من قماش مريح بما يكفي لارتداء في أي مكان وقابل للتمدد بما يكفي ليكون مناسبًا للشكل وجذابًا، دون أن يفقد أو أن يتغير شكل الملابس الرياضية.

6- الأسلوب الأنثوي في الأزياء: إنه الأسلوب الأنثوي المطلق إذا كنت من النساء اللواتي يرغبن في هذا النمط، فسوف ترتدين في أغلب الأحيان الملابس العصرية ذات إطلالة مبالغ فيها وإكسسوارات وردية اللون وتبالغين في استخدام المكياج لكيّ يتناسب ويتناغم مع هذه الإطلالة الأنثوية الساحرة، سترتدي التنانير والفساتين والبلوزات بتفاصيل لطيفة مثل الانحناءات أو الكشكشة والشيفون والدانتيل.