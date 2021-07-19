«صحة الغربية»: جهود مكثفة لتطهير المساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى

تزامناً مع استقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة الإدارات الصحية بمحافظة الغربية ، بجهود مكثفة في أعمال التطهير بدور العبادة، استعدادا لتأدية المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، والتي تقام في تمام الساعة ٥.٣٢ ص، في جميع المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

ويناشد وكيل وزارة المصلين، بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، والمطهرات مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب انتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.