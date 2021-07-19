الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على طفل ملقى بجوار موقف الزراعة في المحلة

الأمن
الأمن

تكثف أجهزة الأمن بالغربية بحثها لكشف تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة ملقى على الطريق السريع بجوار موقف الزراعة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، والعمل على ضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بسماعهم صرخات صادرة من أحد الأماكن المجاورة لموقف الزراعة وتبين أنها صادرة من طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض وملقى على الطريق الدائرى.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص الظاهرى أن الطفل حالته الصحية جيدة ومجهول الهوية.

وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب عليه ثم إيداعه بأحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

الزراعة المحلة الكبري الغربية طفل حديث الولادة كاميرات المراقبة مستشفى المحلة العام العثور على جثة رجال المباحث العثور على جثة طفل التحفظ على كاميرات المراقبة

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