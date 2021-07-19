فريق بحث لكشف ملابسات العثور على طفل ملقى بجوار موقف الزراعة في المحلة

تكثف أجهزة الأمن بالغربية بحثها لكشف تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة ملقى على الطريق السريع بجوار موقف الزراعة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، والعمل على ضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بسماعهم صرخات صادرة من أحد الأماكن المجاورة لموقف الزراعة وتبين أنها صادرة من طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض وملقى على الطريق الدائرى.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص الظاهرى أن الطفل حالته الصحية جيدة ومجهول الهوية.

وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب عليه ثم إيداعه بأحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.