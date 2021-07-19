الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في كلمة بمناسبة عيد الأضحي

المبعوث الأممى يدعو القادة الليبيين لإنهاء الانقسامات

يان كوبيش المبعوث
يان كوبيش المبعوث الاممي لدى ليبيا

تقدم المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مساء الإثنين، بأحر تمنياته إلى الشعب الليبي والسلطات الليبية كافة في احتفالهم بعيد الأضحى.

وقال المبعوث الخاص في رسالة تهنئة: "بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا.. أتمنى لكم جميعاً ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة، أحث جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها”.

أضاف: "وبهذه المناسبة، أدعو جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسئولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة. أتمنى أن تستلهموا جميعاً من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف جهودكم لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، عن أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والخاصة بإيجاد أرضية حول "القاعدة الدستورية" اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنها يسّرت اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأضافت البعثة أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة، قبل أن تشير إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأكّدت البعثة في بيانها أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقبل ذلك أوضحت البعثة الأممية، أن تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا، كان بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من يوليو الحالي.

في السياق، كان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "المفوضية اعتمدت موعدًا نهائيًا آخر لاستلام القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في الأول من أغسطس القادم، حتى تتمكن من الإعداد للانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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