«تنسيقية الأحزاب» تهنئ السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

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كما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

وأكدت التنسيقية في تهنئتها أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة "حياة كريمة" الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة.