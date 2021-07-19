الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تهنئ السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=178688644295169&id=100064621032369

كما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

وأكدت التنسيقية في تهنئتها أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة "حياة كريمة" الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة. 

 

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي الرئيس الأضحى عيد الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

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