الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد 22 عاما.. «جيزيل» أشهر عارضة أزياء في التسعينيات تعود من جديد

جيزيل بوندشين
جيزيل بوندشين

عادت عارضة الأزياء البرازيلية العالمية جيزيل بوندشين إلى عالم الموضة من جديد، ووقعت مع The Lions Management لتمثيل الأزياء.

وقال علي كافوسي، الشريك الإداري في The Lions Management: "لقد ألهمتنا فرصة التعاون مع جيزيل وتحويل رؤيتها للتغيير الاجتماعي والبيئي إلى طريقة مستدامة للعيش وممارسة الأعمال".

وفقا لموقع wwd قالت عارضة الأزياء في ذلك الوقت: "لطالما كانت البيئة شغفي.. وعن نشأتي حول الطبيعة في بلدة صغيرة في البرازيل.. لم يكن بإمكاني أن أطلب طفولة أفضل.. يجب أن نتحرك الآن، حتى تحصل الأجيال القادمة على نفس الفرصة.. أمن الأرض هو نظامنا الأساسي الداعم للحياة، ومن خلال إدراكنا ومسؤوليتنا الآن، يمكننا المساعدة في الحفاظ على الكوكب".

بدأت جيزيل حياتها المهنية في أواخر التسعينيات، وكانت أعلى عارضة مدفوعة الأجر في العالم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت ممثلة سابقًا من قبل IMG Models، وتركت الوكالة في فبراير بعد 22 عامًا.

وكانت العارضة الرئيسية لفيكتوريا سيكريت، حيث ظهرت على أكثر من 1000 غلاف مجلة، وكانت سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 2009، وعملت في مبادرات لتعزيز المياه النظيفة وحماية الغابات المطيرة والحد من هدر الطعام.

في عام 2019 أنتجت فيلمًا وثائقيًا عن الزراعة المتجددة بعنوان "تقبيل الأرض"، وفي يوليو الماضي بعد أن شاهدت بنفسها تأثير إزالة الغابات وتلوث مياه الأنهار في قرية Xingu في البرازيل، أطلقت مبادرة Viva a Vida للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين، حيث تبرعت بـ 40 ألف شجرة لزرعها في غابات الأمازون المطيرة .

وقالت في بيان صحفي: "في عالم اليوم في رأيي لا يكفي أن تحقق الشركات نجاحًا ماليًا فقط.. يجب أن تكون الشركات ناجحة في جميع المجالات، بما في ذلك مبادرات التأثير الاجتماعي والاستدامة التي تؤثر على المستقبل".

عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين الموضة مجلة فوج الأزياء

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