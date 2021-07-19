الأردن يسجل 803 إصابات و14 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، 803 إصابات جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا، و505 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

أوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 762 ألفًا و28 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و910 حالات، والشفاء إلى 743 ألفًا و866 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 4. 190مليون حتى صباح اليوم الإثنين فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 62. 3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و427 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و89 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 62. 3 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.