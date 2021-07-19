في ظل كورونا.. أنشطة منزلية للاستمتاع بالعيد في المنزل

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى، حيث يتأهب البعض للتنزه والاستمتاع بهذه المناسبة، لكن في ظل كورونا تزداد المخاوف من الخروج درءا للإصابة بالفيروس.

وترصد "الدستور" أبرز الطرق التي يمكن الاستمتاع بها في العيد وأنت في منزلك:

- ادخلي المطبخ واصنعي وجبات سهلة وخفيفة وحلويات رائعة لعائلتك.

- عمل وجبات جديدة تناسب عيد الأضحى.

- تزين المنزل قبل العيد بالخروف والعبارات الدالة علي العيد لإضافة البهجة لمنزلك.

- قومي بشراء بعض الألعاب المسلية كالكوتشينة والمونوبولي والطاولة واستمتعي بها مع أفراد عائلتك أكثر من ٢٠ لعبة لقضاء وقت مرح مع أصدقائك.

- تحدثي في الهاتف مع أقاربك أو أصدقائك الذين لم تستطيعين مقابلتهم منذ فترة طويلة، أو جربي المكالمة الفيديو.

- اختيار مجموعة من الأفلام التي تفضلينها وقومي بمشاهدتها مع عائلتك.

- ألعاب الفيديو جيم من الأشياء الرائعة التي ستسلي وقتك وستشعرك أنك في قمة نشاطك.

- لا تنسي البدء في قراءة كتاب جديد، فحقا القراءة متعة لن يعرفها إلا من ذاقها.

- هل فكرتي من قبل في صنع أشياء منزلية بسيطة من صنع يديك؟ زيني حقيبتك الصغيرة بالكريستال أو قومي بعمل بالونات الهيليوم في المنزل وغيرها الكثير من الأشياء الممتعة.

- قومي بإعادة تنسيق ملابسك بأفكار مختلفة لتتألقي بها بشكل مميز في خروجاتك القادمة.

- عطلة العيد فرصة رائعة لكي تعطي لجسمك وشعرك وبشرتك العناية الكاملة لتحظي بانتعاش.

- استغلي الوقت وجربي عمل تسريحات مختلفة لشعرك، لتجددي من إطلالتك.

- إذا كنت من محبي التسوق عبر الإنترنت، تابعي الصفحات والمواقع التجارية وضعي قائمة بالأشياء التي ترغبين في اقتنائها.

- قومي بإعادة ترتيب وتنسيق إكسسواراتك بطريقة صحيحة واحميها من التلف.

- مشاركة شريكك موعد رومانسي سواء في المنزل أو حتى أونلاين.

- اهتمي أن يشاركك أطفالك تحضير الطعام في أيام العيد، لعدم الشعور بالملل.

- قومي بممارسة الرياضة مع أطفالك وزوجك للشعور بالنشاط في بداية اليوم.