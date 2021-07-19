طوارئ قصوى في جنوب القاهرة استعدادا لعيد الأضحى

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة رفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى بجميع أحياء المنطقة الجنوبية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت ضرورة التواجد الميداني لرؤساء أحياء المنطقة والقيام بحملات تفتيشية مكبرة ومكثفة ليل نهار

وأكدت على هذه التوجيهات والتعليمات المشددة من خلال عقد لقاء موسع بمقر المنطقة الجنوبية بقيادة ومشاركة جميع رؤساء وسكرتيري أحياء المنطقة ومديري الإدارات المعنية بالمنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف المرور المستمر للتأكد من منع الذبح في الشوارع والحد من تلك الظاهرة والتوعية المستمرة بذلك

ومحاولة التوعية بمنع الذبح بالشوارع على الصفحات الرسمية ونشرها على أوسع نطاق والتأكيد والتوجيه لمحلات الجزارة بتلك الإجراءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والطب البيطري والتنسيق أيضا مع التموين والصحة والبيئة للقيام بحملات مشتركه وضبط الأسواق كل فيما يخصه.