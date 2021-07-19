قبل العيد.. مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية وسعر التذكرة

مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية.. يزداد الإقبال خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك على قطارات الإسكندرية، كونها الوسيلة الأكثر سرعة بين المواصلات الأخري، ونسلط الضوء في سياق ذلك على مواعيد القطارات من القاهرة - للإسكندرية والعكس وكذلك من بنها - للإسكندرية.

مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية

القطار رقم 903 اكسبريس مكيف والذي يتجه من بنها الساعة 6:40 صباحا و يصل الإسكندرية 9:20 صباحا.

القطار رقم 901 مكيف إسباني يتجه من بنها الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.

القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.





القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.





القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.





القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.





القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.





القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.





القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.



" مواعيد قطارات الإسكندرية - بنها :





القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.





القطار رقم 900 من الاسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلي بنها الساعة 10:32 صباحا.









وجاءت مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس كالآتي:





خط القاهرة - الإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا .

قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.





قطارات الإسكندرية - القاهرة :

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد ق

















أسعار تذاكر قطارات بنها الإسكندرية





ونسلط الضوء على أسعار القطارات من بنها - الإسكندرية والعكس:





القطارات المكيفية الأسباني من بنها - الاسكندرية يبلغ سعرها للدرجة الاولى ٦٢.٥ جنيها.





سعر التذكرة الدرجة الثانية من بنها - الاسكندرية ٥٢ جنيها.

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