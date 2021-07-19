الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أعراض الفيروس القردي الذي ظهر في الصين

قرد
قرد

خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تسجيل الصين للمرة الأولى منذ اكتشافه أول حالة وفاة بشرية بـ"الفيروس القردي" لطبيب بيطري يقيم في بكين.

وظهرت الأعراض على الطبيب البالغ من العمر 53 عاماً، والذي يعمل في مؤسسة أبحاث عن الحيوانات، وكانت أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، وبعد التدقيق تبين أن هذه الأعراض ظهرت بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس الماضي.

طرق العدوى

وبعد حالة الجدل بعد إعلان خبر الوفاة، كشف مجموعة من الباحثين الذي قاموا بجمع السائل النخاعي للطبيب البيطري في أبريل وحددوا إصابته، فذكرت الدراسات بعدها بأن الفيروس، الذي تم اكتشافه في عام 1932، هو فيروس "هربس ألفا" ويوجد في قرود المكاك من جنس المكاكا.

كما يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر وتبادل الإفرازات الجسدية، ويبلغ معدل الوفيات بين 70 إلى 80%.

الأعراض

ومن أعراض الإصابة، الحمى والصداع والقيء وعدم الراحة (توعك) وتيبس الرقبة والظهر. وقد تترافق هذه الأعراض مع خلل في الجهاز العصبي العضلي، ويرافق ذلك صعوبات في التنفس، ومشاكل في الرؤية، بالإضافة إلى تشوهات في الأعصاب القحفية.

كام القلق قد سيطر على المواطنين بعد انتشار الفيروس القردي في الصين وذلك خوفا من انتقاله إلى مصر أو الدول الأخرى والذي ينتج عنه أزمة عالمية وتفاقم عدد الإصابات بين المواطنين مثلما حدث في فيروس كورونا، حيث انطلق فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية ثم انتشر إلى كافة ارجاء العالم واصبحت الإصابات الوفيات بالملايين حول العالم ما تسبب في غضب من جميع دول العالم كن الصين حيث باتت الاتهامات توجه إليها بأنها السبب في انتشار الفيروسات المختلفة بسبب طبيعة الأطعمة التي يتناولونها.

أبحاث مختلفة مصر الصين الحيوانات

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وائل لطفي

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