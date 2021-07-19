الإثنين 19 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

«لا تشتريها».. علامات تدل على إصابة الأضحية بأمراض

الأضحية
الأضحية

غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك ويحرص المسلمون على اتباع ما أمرهم به الله من ذبح الأضحية، لكن الكثيرين لا يعرفون التفرقة بين أنواع الأضحية السليمة من المصابة بأمراض.

وترصد "الدستور" في السطور التالية نصائح لاختيار الأضحية السليمة:
- لابد أن تبتعد عن الأضحية التي بها عرج في إحدى قدميها
- يجب أن تكون الماعز بعمر العام، أما الخروف 6 أشهر، والأبقار عامين، والجمال 5 أعوام.
- مراعاة عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف، أو إحمرار في ملتحمة العين
- احذر من وجود تضخمات في سطح الجسم الخارجي وتحت الفك وأمام الكتف والفخذين وهذا يدل على إصابة الحيوان بالسل الكاذب أو ما يطلق علية بالطلوع 
- يجب الابتعاد عن مكسورة القرن
- والابتعاد عن ساقطة الأسنان ولا هزيلة
- يجب أن يكون دهن الذبيحة أبيض ولحمها أحمر زاهياً ورائحته طيبة 
- ويجب ألا يظهر عليه علامات مثل الكحة ولا نهجان، ولا رشح في الأنف، وعدم وجود مناطق خالية من الشعر أو الصوف
- لا يجب أن تكون اللحمة رخوة بل يجب أن تكون متماسكة 
- يجب أن يكون الكبد خالية من الحويصلات 
- يفضل شي اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الدهن للتخلص منه بقدر المستطاع

وقال الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بـ المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجب أيضا فحص الحيوانات بعد الذبح والكشف على أعضائها الداخلية ولحومها وإعدام الحيوانات المصابة إذا كانت تحتوى على أمراض يمكن أن تنتقل للإنسان مثل الدرن، ولكن إذا ما تواجد الدرن فى الرئتين فقط؛ فتعدم الرئتين وتستعمل باقى الذبيحة بعد معاملتها حرارياً.

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