الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

"الفطار فتة والعشاء تقاطيع".. عادات وتقاليد بورسعيدية في أكلات عيد الأضحي

«الفطار فتة والعشاء تقاطيع».. عادات بورسعيدية في أكلات عيد الأضحي

الفتة
الفتة

"الخل والثوم" رائحة لابد وأن تشعر بها عند دخول العمارات السكنية وحتي في شوارع محافظة بورسعيد،  إنها رائحة "فتة اللحمة" والتي تنتشر من كل أحياء وشوارع المحافظة، هذه الوجبة التي تعد الأشهر علي سفرة البورسعيدية في أول أيام عيد الأضحي والتي يحرص الجميع علي تناولها وجبة أساسية حتي أنهم يتصدقون أيضا بها للفقراء في أول ايام العيد ليكون الطبق الرئيسي لكافة أطياف الشارع البورسعيدي هي الفته اللي بالخل والثوم.

حيث تعد ظاهرة تناول فتة اللحم التي يتم تجهيزها من رقائق الخبز ويوضع معه الأرز والثوم والبهارات ويوضع معهم قطع اللحم، من أهم ما يميز العادات التي تحدث سنويًا داخل كل بيت بورسعيدي.

لا يختلف الأمر كثيرًا بين المُضحين وغيرهم، فمن يقوم بالذبح يأخذ من ذبيحته لتناول وجبة الفتة بعد الإنتهاء من الذبح، ويقبل أبناء بورسعيد علي شراء اللحم من الجزارين لإعداد الفتة عند العودة من صلاة العيد.

تظل اللحوم هي الضيف الدائم علي موائد البورسعيدية خلال أيام العيد، ويحرص المواطنين من ثاني أيام عيد الأضحي كل عام، علي شوي اللحوم وتجهيزها بالمطاعم الشهيرة وذلك لتناولها علي الغداء خاصة وأن المطاعم تجعل الطعام أكثر شهية.

حتي العشاء عند أبناء بورسعيد لا يخرج عن "حلويات الذبيحة" والتي تسمي بـ "التقاطيع"،  والتي تتكون من الكبدة والفشة  والطحال والقلب والكلاوي، وتباع في المحال وعلي العربات مقابل 15 جنيهًا للرغيف.

الكوارع كذلك من الوجبات المفضلة عند أبناء بورسعيد، ويقومون بتجهيزها بعدة طرق مختلفة، إما عن طريق السلق أو الشوي أو وضعها في الخضار، ولعل شوربة الكوارع هي أبرز العادات التي يحرص أهالي بورسعيد علي فعلها في عيد الأضحي.

فتة تقطيع عادات تقاليد بورسعيدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«البترول» تعلن توصيل الغاز الطبيعي لـ 88 منطقة جديدة فى 14 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة