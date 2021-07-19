الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العيد في الساحل الشمالي.. لماذا تصدرت فيفي عبده تريند جوجل؟

فيفي عبده
فيفي عبده

تصدر اسم الفنانة فيفي عبدة قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل وذلك عقب مشاركتها جمهورها بفيديو "لايف"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرم"، في أول ظهور لها بعد مرورها بالوعكة الصحية، ما أدى إلى تفاعل عدد كبير من المواطنين معها معبرين عن فرحتهم بعودتها، وما إن عادت فيفي عبده للحديث مع جمهورها حتى استطاعت أن تتصدر التريند.

وقالت فيفي في الفيديو: "صباح الفل من الساحل الشمالي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول لقطة باخدها من الساحل الشمالي السنة دي، أنا فرحانة جدا وعايزة أقولكم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة العيد الأضحى المبارك".

وأضافت فيفي: "أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع واشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا يلا بقى نهيص، وأنا جيت الدنيا علشان نهيص، بحبكوا اوي".

فيفي عبده كانت قد مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب "حقنة خطأ" في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: "مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية".

على جانب آخر، احتفلت فيفي عبده قبل أيام بتخرج حفيدتها من المدرسة وشاركت جمهورها فرحتها.

الأضحى الساحل الشمالى فيفي عبده قائمة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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