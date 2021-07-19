وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظين للتعامل مع الأزمات خلال العيد

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الاستعدادات التي أجرتها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه شعراوي بتفعيل غرفة العمليات بالمحافظات وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن جميع محافظات الجمهورية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً للعيد، كما تم التنبيه بضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بالمرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئ وسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بمواعيد غلق المقاهى والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتى أقرتها اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مع التأكيد على حظر تقديم الشيشة واتخاد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من الدولة.

ووجه شعراوى المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا ، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الغرف التجارية للسيطرة على أسعار السلع واللحوم ، وكذا القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وشدد شعراوي على ضرورة التعامل بحسم مع أي حالات للتعدي علي الأراضى الزراعية سواء بالتبوير أو البناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما وجه شعراوي بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

وناشد شعراوى المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية فى الأماكن العامة ، موضحاً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى ( صوتك مسموع ) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر .