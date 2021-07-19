سكرتير محافظة الإسماعيلية يقود حملة لضبط اللحوم الفاسدة قبل بيعها للمواطنين

تواصل محافظة الإسماعيلية استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بشن حملات مكبرة على محال الحزارة والأسواق وشوادر لضبط أي مخالفات، وذلك في إطار خطة المحافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك.

جانب من الحملة

وقاد اللواء مجدي عناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة والأسواق وشوادر اللحوم بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويرافقه العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

جانب من الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بإجمالي 35 كجم لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توقيع غرامات على شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدي أصحابها على حرم الطرق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الحملة

وشدد اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على مديرية الطب البيطري، بتنفيذ تعليمات محافظ الاسماعيلية، بالمرور على الشوارع الرئيسية لإزالة شوادر ذبح الأضاحي المخالفة والتنبيه بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر وتطبيق القانون على المخالفين.

جانب من الحملة

محافظ الإسماعيلية كان قد قرر فتح المجازر بنطاق المحافظة لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

جانب من الحملة

فيما قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المجازر الحكومية بمحافظة الإسماعيلية، مستعدة لاستقبال العيد وموسم ذبح الأضاحي، مشيراً أن المحافظة، خصصت 7 مجازر حكومية، وهم "مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة، ومجزر القصاصين، ومجزر أبو صوير، ومجزر فايد، ونقطة ذبيح فنارة، ومجزر التل الكبير، والمجزر الآلي العسكري"، بالإضافة إلى مجزر خاص بأبو صوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطرى، وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة وذلك لاستيعاب أية زيادة في إعداد الذبائح.