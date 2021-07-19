12 قطاعًا تصديريًا تحقق زيادة خلال 2021

أحدث تقرير لمؤشرات التجارة الخارجية

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى.

وبين التقرير الذي حصل الدستور على نسخه منه، أن تلك القطاعات تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 51% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 42 مليون دولار مقارنة بـ 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 57%.

كما أن قطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة بـ 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الأثاث بقيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38%.

وبلغ قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة بـ 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 48% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.

وتضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 138 مليون دولار مقارنة بـ 84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 301 مليون دولار مقارنة بـ 208 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%.

قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب

وحقق قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 411 مليون دولار مقارنة بـ 313 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و35 مليون دولار مقابل مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 14% .

وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 432 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 24% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و661 مليون دولار مقابل مليار و569 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6% .