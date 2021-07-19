سيد على: ياسمين عبدالعزيز فاقت من الغيبوبة.. و«خطأ طبى» سبب الأزمة (فيديو)

كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنها فاقت من الغيبوبة ولكن مازالت في العناية المركزة.

وقال سيد علي، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، إن الفنانة كانت لديها مشكلة في الرحم، ودخلت المستشفى حالتها مستقرة، إلا أن الأزمة حدثت لها أثناء إجرائها منظارا فحدثت مشكلة في القولون، بسبب وجود فضلات، وظلت في غرفة العمليات وقتا طويلا جدًا.

وتابع: "ياسمين فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، لكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".