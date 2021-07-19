«مظاهر عيد الأضحى».. تجمع الأطفال حول الذبائح بشوارع بورسعيد (صور)

وسط الأنوار الملونة التي تعبر عن أجواء العيد، تجمع الأطفال لمشاهدة الأضاحي المتواجدة أمام أحد الجزارين بشارع البزار أحد أقدم شوارع محافظة بورسعيد، وذلك قبل ساعات من عيد الأضحي المبارك.

أضاحي العيد

ورصد "الدستور" أحد مظاهر الفرحة والسعادة لدى الأطفال، الذين تجمعوا أمام أحد محال الجزارة لاستقبال أول "عجل"، مرددين " الله أكبر الله أكبر"، وحرص كذلك عددًا من المارة على مشاهدة مظاهر البهجة والسرور لدى الأطفال.

أضاحي العيد

وتابع الأطفال والمارة مراحل ربط "العجل" بحبل قوي وإنزالة من السيارة وربطه في حلقة من الحديد، وشهد الأهالي قيام الجزار بأعمال الذبح ووضعوا أيديهم في الدماء، في مشهد جمع كل معاني الفرحة بقدوم عيد الأضحي.

أضاحي العيد

وتجمع الأطفال حول محل الجزارة ليشهدوا مراحل تقطيع "العجل"، الذي أقدم صاحبه علي التصدق به للفقراء قبل موعد الأضحية، وذلك من أجل توزيع اللحوم للفقراء لتناولها على إفطار صيام يوم عرفة.

أضاحي العيد

وفي سياق متصل، زين الكثير من الجزارين المحال التجارية بحبال من النور، وقاموا بعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية المذبوحة بالمجزر الحكومي، وذلك من أجل تلبية مطالب الذبائن في"موسم عيد الأضحى".

أضاحي العيد

وفي شأن آخر، أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، انطلاق حملة مكبرة لتطهير وتعقيم 58 مسجدًا، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف .

أضاحي العيد

وتمكنت الحملة من تعقيم وتطهير عددًا من المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، وتكثف من جهودها لتعقيم باقي المساجد، وذلك بالتوازي مع قيام لجنة المحافظة بقيادة المهندس أسامة رخا بدورها في أعمال التعقيم والتطهير بأحدث التقنيات.

أضاحي العيد

وأكد وكيل أوقاف بورسعيد، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء، ولجان للمتابعة الميدانية، مشددًا على أنه لن يتم السماح بمخالفة الإجراءات التي تم الإعلان عنها.

أضاحي العيد

أضاحي العيد

أضاحي العيد