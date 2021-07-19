حقيقة تحضير الفنان طارق لطفى للجزء الثانى من «القاهرة كابول»

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن بدء الفنان طارق لطفي تحضير الجزء الثاني من مسلسل "القاهرة كابول"، والذي حقق خلال الموسم الرمضاني الماضي نجاحًا كبيرًا بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع.

"الدستور" تواصلت مع الفنان طارق لطفي لمعرفة حقيقة التعاقد وبدء التحضير الفعلي للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم بالجزء الثاني من العمل الذي يتحدث عن تكوين الجماعات المتطرفة في المنطقة وكيف يخططون للسيطرة على العالم باسم الدين، ونفى فكرة التعاقد والتحضير للعمل الجديد قائلا: "لا يوجد جزء ثاني حتى الآن|.

ونجح المسلسل وقت عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي في جذب الانتباه وتصدر "تويتر" تريند في أكثر من مناسبة بسبب الأحداث الدسمة التي شهدها العمل المميز، خاصة في المشاهد التي صورت في ديكورات كابول والتي لجأ طاقم العمل لمدينة الغردقة لتنفيذها كذلك العلاقة الرومانسية بين طارق لطفي وحنان مطاوع.

أبطال مسلسل القاهرة كابول

ويعتبر مسلسل "القاهرة كابول" من أهم الأعمال في الدراما التليفزيونية رمضان الماضي وناقش قضية هامة للغاية وهي تنظيم الجماعات الإرهابية في المنطقة خلال الفترة الماضية، والمسلسل وقام ببطولته النجم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمسلسل عرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

