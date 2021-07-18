بعد وفاته بأسبوعين.. آدم الشرقاوى يوجه رسالة إلى والده

شارك الفنان الشاب آدم الشرقاوي جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمع بينه وبين والده الراحل.

ووجه آدم رسالة إلى والده الراحل الذي وافته المنية قبل أسبوعين على رأسها رغبته في إخباره بالكثير من الأمور وأن يريه أشياء مختلفة.



وكتب آدم الشرقاوي، عبر صفحته الرسمية قائلًا: "توفى والدي يوم 2 يوليو 2021، كان هناك الكثير من الأشياء التي رغبت أن أقولها لك، وأشياء كثيرة وددت أن تراها".

أشار إلى أن: "جزء مني يعتقد حتى الآن أنك قد تدخل من الاب مبتسما لتخبرني أعرف أن كل شيء سيكون بخير".

وأوضح آدم الشرقاوي: "لقد استغرقت بعض البعض للتعامل مع الشعور بالحزن، لكن أعرف أنك تريد منا المضي قدما، سأقضي الباقي من حياتي في محاولة جعلك فخور وأن أرفع اسم عائلتنا عاليا، أرقد في سلام يا أبي، أحبك".

تجدر الإشارة إلى أن الجمهور عرف آدم الشرقاوي بعد مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي بشخصية "بيج زي"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب وعائشة بن أحمد.



لعبة نيوتن هو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في شهر رمضان لعام 1442 هـ، من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، إخراج وتأليف تامر محسن. كان «تقاطع طرق» الاسم المقترح للمسلسل قبل تغييره إلى لعبة نيوتن.