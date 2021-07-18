الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاته بأسبوعين.. آدم الشرقاوى يوجه رسالة إلى والده

آدم الشرقاوي
آدم الشرقاوي

شارك الفنان الشاب آدم الشرقاوي جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمع بينه وبين والده الراحل.

ووجه آدم رسالة إلى والده الراحل الذي وافته المنية قبل أسبوعين على رأسها رغبته في إخباره بالكثير من الأمور وأن يريه أشياء مختلفة.
 

وكتب آدم الشرقاوي، عبر صفحته الرسمية قائلًا: "توفى والدي يوم 2 يوليو 2021، كان هناك الكثير من الأشياء التي رغبت أن أقولها لك، وأشياء كثيرة وددت أن تراها".

أشار إلى أن: "جزء مني يعتقد حتى الآن أنك قد تدخل من الاب مبتسما لتخبرني أعرف أن كل شيء سيكون بخير".

وأوضح آدم الشرقاوي: "لقد استغرقت بعض البعض للتعامل مع الشعور بالحزن، لكن أعرف أنك تريد منا المضي قدما، سأقضي الباقي من حياتي في محاولة جعلك فخور وأن أرفع اسم عائلتنا عاليا، أرقد في سلام يا أبي، أحبك".

تجدر الإشارة إلى أن الجمهور عرف آدم الشرقاوي بعد مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي بشخصية "بيج زي"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب وعائشة بن أحمد.
 

لعبة نيوتن هو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في شهر رمضان لعام 1442 هـ، من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، إخراج وتأليف تامر محسن. كان «تقاطع طرق» الاسم المقترح للمسلسل قبل تغييره إلى لعبة نيوتن.

Screenshot_2021-07-18-23-20-12-38
Screenshot_2021-07-18-23-20-12-38
آدم الشرقاوي الفنان المصري آدم الشرقاوي رحيل والده رسالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

عن ملف سد النهضة.. الباز: «لدينا نخبة ندابة عندما تعارض لا تقدم أى رؤية بديلة»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

حريق هائل فى مركب سياحى على النيل بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى