الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: «حياة كريمة» مشروع يؤثر على جودة الحياة فى مصر

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كمواطن وليس كوزير في الحكومة يرى أن مبادرة "حياة كريمة" من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط من ناحية البنية الأساسية وإنما سيوفر العديد من فرص العمل، حيث إن تنمية الريف المصري والذي ترك كل هذه السنوات يتم تنميته بشكل كبير.

 

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة ستخدم 58 مليون مواطن بشكل مباشر، فضلًا عن المواطنين الآخرين الذي سيتأثرون به بشكل غير مباشر من خلال المشروعات والمصانع المشاركة في المبادرة.

 

وأوضح أن المراكز المتكاملة التي سيتم إنشائها في قرى المبادرة ستضم العديد من الخدمات منها التموين، والتي ستكون مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن تلك الخدمات متاحة على منصة مصر الرقمية.

 

وأشار وزير التموين إلى مراجعته للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثاني وثالث أيام العيد، وبداية من اليوم الرابع ستفتح بعض منها.

 

وأكد "المصيلحي" أن المخابز مفتوحة من الساعة 5 فجرًا وحتى 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة كوبونات العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات، حيث تم توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية بـ39 شادرًا تابع للوزارة.

 

وقال وزيرالتموين إنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير في الحفاظ على المستوى الاستراتجي من السلع الغذائية.

وزير التموي وزير التموين الداخلية العيد مشروعات التجارة أحمد موسى لحوم وزير التموين والتجارة الداخلية توفير القابضة للصناعات الغذائية على مسؤوليتي الريف المصري البنية الاساسية الشركة القابضة التموين والتجارة تنمية الريف الـمصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

سيد على: ياسمين عبدالعزيز فاقت من الغيبوبة.. و«خطأ طبى» سبب الأزمة (فيديو)

عن ملف سد النهضة.. الباز: «لدينا نخبة ندابة عندما تعارض لا تقدم أى رؤية بديلة»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا