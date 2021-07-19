وزير التموين: «حياة كريمة» مشروع يؤثر على جودة الحياة فى مصر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كمواطن وليس كوزير في الحكومة يرى أن مبادرة "حياة كريمة" من أكثر المشروعات التي ستؤثر على جودة الحياة في مصر ليس فقط من ناحية البنية الأساسية وإنما سيوفر العديد من فرص العمل، حيث إن تنمية الريف المصري والذي ترك كل هذه السنوات يتم تنميته بشكل كبير.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة ستخدم 58 مليون مواطن بشكل مباشر، فضلًا عن المواطنين الآخرين الذي سيتأثرون به بشكل غير مباشر من خلال المشروعات والمصانع المشاركة في المبادرة.

وأوضح أن المراكز المتكاملة التي سيتم إنشائها في قرى المبادرة ستضم العديد من الخدمات منها التموين، والتي ستكون مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن تلك الخدمات متاحة على منصة مصر الرقمية.

وأشار وزير التموين إلى مراجعته للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثاني وثالث أيام العيد، وبداية من اليوم الرابع ستفتح بعض منها.

وأكد "المصيلحي" أن المخابز مفتوحة من الساعة 5 فجرًا وحتى 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة كوبونات العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات، حيث تم توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية بـ39 شادرًا تابع للوزارة.

وقال وزيرالتموين إنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير في الحفاظ على المستوى الاستراتجي من السلع الغذائية.