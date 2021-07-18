نقل مصابى حادث طريق بين الجبلين إلى مستشفى حلوان العام

أعلن مصدر بمديرية أمن القاهرة، نقل مصابي حادث طريق بين الجبلين إلى مستشفى حلوان العام لمحاولة إسعافهم.

وأصيب 5 في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة ١٥ مايو، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مع ميكروباص وإصابة ٥ من مستقليها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.