الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل مصابى حادث طريق بين الجبلين إلى مستشفى حلوان العام

اسعاف
اسعاف

أعلن مصدر بمديرية أمن القاهرة، نقل مصابي حادث طريق بين الجبلين إلى مستشفى حلوان العام لمحاولة إسعافهم. 

وأصيب 5 في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة ١٥ مايو، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مع ميكروباص وإصابة ٥ من مستقليها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

نقل مصابي حادث بين الجبلين مستشفى حلوان العام

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وائل لطفي

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