منها طهي اللحوم باكرا وعمل منيو للطعام.. إتيكيت عزومات عيد الأضحى

يستعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى، حيث فرحة العيد و"لمة العائلة"، وتحضير أشهى الوصفات من اللحوم، لهذا يلقب هذا العيد ب "عيد اللحمة"، ومع التحضير لعزومات العيد، عليك معرفة إتيكيت طهي وتناول اللحوم فى العيد.

ولهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة إتيكيت، حول مجموعة من نصائح الإتيكيت بعد ذبح الأضحية وتناول لحمة العيد.

بعد ذبح الأضحية

عند الرجوع للمنزل يجب تقطيع أفضل قطعة في الأضحية وتوزيعها على المحتاجين ولكن دون استخدام الأكياس السوداء.

عزومة العيد

في حال عمل عزومة بالمنزل يجب إعداد الطعام باكرا حتى لاتكون رائحة المنزل نفاذه وغير مستحبة.

تحضير منيو للطعام

لابد أن نراعي في منيو الطعام، بجانب الفتة واللحمة أن هناك أشخاص لا يحبون الدسم أو يتبعون نظامًا غذائيًا ولا يتناولون اللحم المحمر.

-على سبيل المثال يجب أن تحتوي بولة الشوربة على قطع لحم صغير مقطعة مسلوقة ليسهل أكلها مع الشوربة ولا يحدث موقف محرج لدى بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكل الصحي.

“الحلو” بعد تناول الغذاء

بعد أكل اللحم والدسم لابد أن تراعي أصحاب البيت أن يكون هناك زبادي أو مهلبيه أو أرز باللبن لترطيب الجسم ويسهل الهضم فيمر اليوم بسلام.

فوائد اللحوم الحمراء:

ووفقا لمؤسسة heartfoundation، المعنية بصحة القلب بأستراليا، أوضحت فى تقرير لها عن فائدة اللحوم وأضرارها لصحتك قلبك، وتشمل هذه اللحوم، الحمراء، لحم البقر، ولحم العجل، ولحم الضأن، ولحم الضأن، لحم الغزال والماعز.

تحتوى اللحوم الحمراء على زفرة من البروتين، حيث تحتوي على 20-25 جم بروتين في كل 100 جرام من اللحوم، كما أنها غنية بعناصر هامة كالحديد والزنك والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ب 12 والثيامين، أيضا تعد نصف الدهون في اللحوم الحمراء هي دهون مشبعة، أما الباقي عبارة عن دهون غير مشبعة.

وتقدم المؤسسة نصيحتها، لعشاق تناول اللحوم الحمراء، بأنه “فكر في كيفية تحضير وطهي اللحم الأحمر، فمن المهم إزالة الجلد والدهون الظاهرة، وكذلك اختيار أصغر القطع لصحتك”.