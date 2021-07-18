أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يهنئون المحافظين بعيد الأضحى

زار عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد، قادة المحافظات والمحافظين، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد بعيد الأضحى، وذلك خلال زيارة قام بها على رأس وفد كنسي من الإيبارشية اليوم لمقر محافظة بورسعيد، حيث قدموا التهنئة للواء عادل الغضبان وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

كما زار الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر والأنبا سيدراوس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل ووفد كنسي مقر محافظة القليوبية، حيث قدموا التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى.

كما زار الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر ومعه وفد كنسي اليوم، مقر محافظة الأقصر، حيث قدموا التهنئة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وقيادات المحافظة.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.