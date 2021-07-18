الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد يونس يقدم «رحلة إلى الله» بمناسبة يوم عرفة على 9090

أحمد يونس
أحمد يونس

يقدم الإعلامي أحمد يونس حلقات قصيرة بعنوان "رحلة إلى الله" تذاع على مدار اليوم وغدا بمعدل حلقة جديدة كل ساعة على الراديو 9090 بمناسبة يوم عرفة للحديث عن أركان الحج ومعالم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمزارات الدينية التي يمر بها الحجاج.

تذاع الحلقات في المواعيد التالية: ٨،٥ ص- ٩،٥ ص - ١٠،٥ ص - ١١، ص - ١٢،٥ ظهرا - ١،٥ ظهرا - ٢،٥ ظهرا - ٣،٥ عصرا - ٤،٥ عصرا - ٥،٥ مساء - ٦،٥ مساء - ٧،٥ ليلا - ٨،٥ ليلا - ٩،٥ ليلا - ١٠،٥ ليلا - ١١،٥ ليلا.

أحمد يونس 

يذكر أنه أقيم حفل توقيع ثان لأعمال الكاتب أحمد يونس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤخرا بمنطقة المطاعم.

أحمد يونس، مذيع راديو وتلفزيون مصري، من مواليد 30 يناير 1981، حاصل على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية، بدأ عمله في مجال الإعلام كمعد للبرامج، وقدم العديد من البرامج الإذاعية ومنها برنامج «كلام معلمين»، وصدرت له مجموعة من الإصدارات ومنها نادر فودة، الصادر في 6 أجزاء.

أحمد يونس راديو إذاعة راديو 9090 وقفة عرفة عيد الأضحى

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