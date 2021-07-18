الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة بضائع عامة

ميناء مياط
ميناء مياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم، استقبال 21 سفينة حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15032 طن تشمل 5280 طن فوسفات و1900 طن يوريا و7852 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8436 طن تشمل 1676 طن خشب زان و5800 طن حديد و960 طن زيت طعام، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس و خرشوف و فاصوليا و ملوخية و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم و ريحان و فول و زيتون و شمر و فلفل و قطن و كتان و لب سوبر و كركديه ) و فواكه ( فراولة و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإيطاليا وأمريكا واليونان وأسبانيا والصين وألمانيا والهند وسلوفينيا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 478 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1414 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25173 طنا.

كما غادر  قطاريين  بحمولة إجمالية 2726 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4417 شاحنة.

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