بعد تعديه لفظيا على نقيب الممثلين.. سلسلة فتاوى شاذة لـ«الحويني» الصغير

حرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بلاغًا بمباحث الانترنت ضد حاتم الحويني نجل أبو إسحاق الحويني، بسبب تطاول الأخير على نقيب المهن التمثيلية في بوست على منصات التواصل الاجتماعي.

وقام حاتم الحويني، بحذف المنشور الذي تطاول فيه على أشرف زكي، وتضمن بعض العبارات المسيئة للنقيب، على خلفية هجوم الدكتور أشرف زكي، على الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني.

وجاء حذف نجل الحويني، المنشور نهائيًا من صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أعقاب إعلان نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني، بسبب ما كتبه الأخير وهجومه على نقيب المهن التمثيلية.

-ختان الإناث ليس به حرمانيه

أفتى حاتم بعدم حرمانية ختان الإناث، متطاولا على ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، بأن ختان الإناث حرام واعتداء على حقوق المرأة.

-اختلاط النساء والرجال عبر "الواتس آب"

أفتي حاتم الحويني، الداعية السلفى نجل أبو إسحاق الحويني، بعدم جواز اختلاط الرجال بالنساء في مجموعات الواتس آب، حتى لو كان بين الأقارب، مؤكدًا أنه لا يجوز الاختلاط بين الأجانب في الـ"جروبات" ولو كانوا أقارب.

-"كمال الأجسام" حرام

وفى فتوى أخرى لنجل الحويني، حرم فيها لعبة كمال الأجسام لأن الممارسين لها يكشفون عوراتهم أمام الجماهي، وردا على سؤال وجه: “ما حكم عروض كمال الأجسام؟”، فرد حاتم الحويني قائلا: "قد دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك".

وتابع: "عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها إلا أمام زوجته، كما لا يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة من غيره، فإن خلت الرياضة من هذه المحاذير فلا حرج في ممارستها".

-سماع الأناشيد والموسيقى حرام

ولم تخلو الموسيقى والأناشيد الدينية من فتاوي الحرمانية التي يصدرها نجل الحويني، حيث أفتى الداعية السلفى بحرمة سماع الأناشيد الإسلامية لتضمنها موسيقى.