وقفة عرفات 2021.. تعرف على حالة الطقس اليوم وغدا

وقفة عرفات 2021.. في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، يبحث العديد من المواطنين على حالة الطقس اليوم الأحد وغدا الإثنين الموافق وقفة عرفات.



طقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى اليوم، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوقعة ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الليلة، ستشهد طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



درجات الحرارة اليوم الأحد



- محافظة القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

- محافظة الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

- محافظة مرسى مطروح: العظمى31 درجة والصغرى 23 درجة.

- محافظة سوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

- محافظة قنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

- محافظة أسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس وقفة عرفات 2021

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الإثنين، الموافق وقفة عرفات، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما سيسود طقس معتدل الحرارة ليلا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، سيشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات حرارة وقفة عرفات

- القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.