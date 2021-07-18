«تسمم الدم».. كل ما تريد معرفته عن مضاعفات مرض ياسمين عبد العزيز

حالة من التعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الفنان أحمد العوضي عن الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد خضعت لعملية جراحية مساء السبت، حيث اتضح بأن العملية التي كانت تجريها الفنانة ياسمين عبد العزيز هي استئصال تكيس المبايض، الأمر الذي تسبب في إصابتها بتسمم الدم.

في السطور التالية سلط الأطباء بموقع "هيلث لاين" الضوء على مرض تسمم الدم، وكيفية الشفاء منه والأسباب التي تزيد من فرص الإصابة به.

ما هو مرض تسمم الدم؟

تسمم الدم من الإمراض التي تهدد الحياة، يعرف باسم "عفن الدم" ينتج عن العدوى، فهو من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالعدوى الجرثومية أو البكتيرية.

وأوضح الأطباء بأن تسمم الدم هو نوع من الالتهاب يصيب دم الإنسان، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها الدخول في غيبوبة طويلة.

كما أكد الأطباء، أن الغيبوبة الناتجة عن تسمم الدم تساهم في الكثير من المشاكل بالدماغ، حيث يشعر المصاب بالهلوسة ونقص التركيز.

«الأسباب الشائعة لمرض تسمم الدم»

أوضح الأطباء أن الأسباب الشائعة لتسمم الدم، تتمثل في الإصابة بالعدوى في البطن، لدغات بعض الحشرات، بالإضافة إلى العدوى الناتجة عن استخدام أدوات غسيل الكلى أو القسطرة التي تستخدم في العلاج الكيميائي.

ومن الأسباب الشائعة لتسمم الدم، هو تعرض الجروح المفتوحة إلى التلوث، بالإضافة إلى العدوى بالمسالك البولية أو الكلى، والإصابة بالالتهاب الرئوي.

الأشخاص الأكثر عرضة لتسمم الدم وكيفية العلاج:

أكد الأطباء، أن كبار السن، الأطفال الصغار، من يتعرضون لغسيل الكلى، من يتواجدون في بيئة معرضة للفيروسات والبكتيريا ومنها المستشفيات، بالإضافة إلى استخدام الإشعاع الكيميائي وخاصة لمرضى السرطان.

ويتمثل علاج تسمم الدم في الذهاب بأقصى سرعة للمستشفي للقضاء على العدوى، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية والعلاج تحت إشراف طبي متخصص.