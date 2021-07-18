موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021.. وموعد استئناف العمل

بعد التغيير الذي طرأ على إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021، من قبل مجلس الوزراء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية على موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021 بمصر، وموعد عودة العمل.

وتنشر «الدستور» موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021 المبارك وأيضا موعد استئناف العمل.



موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021

أصدر البنك المركزي، بيان له أمس الأول، أكد فيه أن أعمال البنوك مستمرة حتى اليوم الأحد، فيما تبدأ اجازة البنوك في عيد الأضحى 2021 غدا الإثنين الموافق 19 يوليو، وهو يوافق وقفة عرفات، وذلك حتى الخميس المقبل 22 يوليو، وهو يوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

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وأوضح البنك المركزي، أن العمل بالبنوك سيستأنف صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، وذلك نظرا إلى أن يومي الجمعة والسبت 23 و24 يوليو يعتبران إجازات أسبوعية.

موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2021

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث بدأت الإجازة منذ أمس السبت، وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، منشورا تم توزيعه على كافة مديريات القوى العاملة بمحافظات جمهورية مصر، يشير إلى أن إجازة العاملين بالقطاع الخاص المدفوعة الأجر بدأت من اليوم الأحد 18 يوليو، وتستمر حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وهو الذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك القرار يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأشار محمد سعفان، أنه وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.