تفاصيل ضبط متهمة بقتل مولودها وتركه في حمام عيادة بالبدرشين

ألقى ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم، القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل مولودها الذي حملت به سفاحا، وتركته داخل حمام عيادة طبيب في البدرشين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وفي هذا التقرير ننشر التفاصيل الكاملة للجريمة البشعة.

التفاصيل الكاملة لجريمة أم قتلت مولودها وتركت جثته في حمام عيادة بالبدرشين

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من العاملين بعيادة أحد الأطباء في مدينة البدرشين يفيد بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياة العيادة الخاصة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدة الطفل دخلت العيادة وقام الطبيب بعملية توليدها وعقب إفاقتها من الآم الولادة اصطحبت الطفل معها وكان مازال حي لحمام العيادة ثم تركته وغادرت المكان وهو جثة هامدة.

وتبين عقب الفحص والحصول على بيانات المتهمة أنها ربة منزل وبتتبع خط سيرها وتحديد هويتها عقب استخلاص صورها من كاميرات المراقبة المحصيطة بالمكان جرى ضبطها.

اعترافات المتهمة بقتل مولودها

وبسؤالها عن الحادث إعترفت أنها أقامت علاقة غير شرعية مع شاب أصغر منها ب 16 عاما وحملت منه سفاحا وعملت بحملها عقب وصولها للشهر الخامس ما استحال معه قدرتها على إجهاض الجنين.

وأضافت بأن خلافات جسيمة نشبت بينها وبين صديقها المتسبب في حملها ووالد الطفل فورعلمه بحملها وقرر لها بإخلاء مسئوليته تماما عن حملها واتهمها بأنها سيئة السمعة وطلب منها التخلص من الطفل بمعرفتها وقطع علاقته بها.

وفورولادتها للطفل المشار اليه قررت التخلص منه، وكتمت أنفاسه وتركت جثته داخل حمام العيادة وفرت هاربة.

القبض على الأم المتهمة ووالد الطفل القتيل

تمكن رجال المباحث من تتبع خط سير المتهمة وإلقاء القبض عليها أثناء إختبائها لدى اقاربها في منطقة البدرشين وبإرشادها جرى القبض على شريكها في الجريمة والد الطفل المتوفي لإتهامه بمعرفته بما قامت به المتهمة دون محاولته منعها أو التدخل لحماية نجله المولود ومنعها من قتله وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقررت النيابة العامة دفن جثة المولود في مدافن الصدقة، عقب سحب عينة تحليل dna ومضهاتها بالبصمة الوراثية لأبويه المتهمين، كما قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال التقارير الخاصة بالطب الشرعي لتشريح جثة المولود لبيان سبب وفاته.