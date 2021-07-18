المتهم الرئيسي بقتل معالجة نفسية بمدينة نصر: «تعرفت عليها في مصحة وتعاطينا المخدرات سويًا»

تعرفت على المجني عليها أثناء تواجدنا بمصحة وحدثت لنا انتكاسة

حصلت "الدستور" على اعترافات المتهم الرئيسي في قتل معالجة نفسية بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة مدينة نصر، في القضية رقم 5622 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول والمقيدة برقم 60 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

اعترافات المتهم

واعترف "خ. ط" 33 سنة، موظف بمعرض سيارات، خلال استجوابه أمام الأجهزة الأمنية بارتكابه للواقعة، وقيامه بالتخلص من المجني عليها وإلقائها بالكثبان الرملية، مضيفًا أنه تعرف على المجني عليها منذ عدة سنوات أثناء تواجدهم بمصحة لتلقى العلاج من الإدمان وأنهما في الفترة الأخيرة حدثت لهم انتكاسة وعادوا لتعاطي المواد المخدرة سويًا.

وأشار إلى أنه وبتاريخ الواقعة اتصلت به المجني عليها وذلك لمقابلتها لتعاطي مادة الهيروين المخدر، قام باصطحاب المتهم "ا.م" صديقه بالسيارة الملاكي الخاصة به، وتقابل مع المجني عليها بطريق "n a"، وكانت بحيازتها مادة الهيروين المخدر والتي تعاطاها سويًا دون المتهم الثاني.

توفيت نتيجة جرعة زائدة



وقرر المتهم أنه بناءً على رغبة المجني عليها قام بحقنها بسرنجة طبية معبأة بذات المادة المخدرة، وعقب ذلك وأثناء تواجدهم بالسيارة شعرت المجني عليها بحالة من الإعياء الشديد وأغشي عليها، وحاولا هو والثاني إسعافها إلا أنها توفيت، فقام بالاتصال بأحد أصدقائه ويدعى "ت. ع" فحضر واستقلوا جميعًا السيارة وقاموا باصطحاب المجني عليها وإلقاء جثمانها بمكان العثور.



تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خ. ط" 33 سنة، موظف بمعرض سيارات - (محبوس)، و "أ م" 40 سنة- مندوب مبيعات بشركة تسويق عقاري (محبوس)، و" أ. ع"- 34 سنة- مهندس ميکانیكي (محبوس)، لأنهم في يوم 2019/7/10 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القاهرة المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليها "ن.م"،عمدًا بأن تقابلا معها بناءً على اتفاق مسبق بينهم ولخلاف خفي بينهم قاما بخنقها قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مباحث مدينة نصر قد نجحت في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالطريق الدائري بمدينة نصر.

تفاصيل الواقعة

وكان رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائري اتجاه مدينة نصر بدائرة القسم في العقد الثالث بكامل ملابسها وبها إصابة نزيف بالأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها معالج نفسي، تبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وباستدعاء والدها وشقيقها تعرفا عليها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها، وقد أمكن التوصل إلى أن المجني عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكي صحبة كل من "موظف، 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ومندوب شركة تسويق عقاري، 40 عامًا، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بالبحر الأحمر، ومهندس، 34 عامًا، مقيم بدائرة القسم"، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث 10 جرامات لمخدر الهيروين.