الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عبد الرحيم كمال» يوقع روايته «أبناء حورة» في مصر الجديدة

اثناء حفل التوقيع
اثناء حفل التوقيع

وقع السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال  مساء أمس السبت، روايته الجديدة "أبناء حورة" بمكتبة ديوان في مصر الجديدة، بحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق و مدير التصوير الكبير سامح سليم والمخرجين مجدي أحمد علي ونيفين شلبي والسيناريست ناصر عبد الرحمن والإعلامية والفنانة منى المراغي والفنانة سلمى غريب والفنان سامح السيد. 

والذين حرصوا على حضور حفل التوقيع رغم تزامنه مع مباراة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي حرص عبد الرحيم على تهنئته على صفحته الخاصة عبر الفيس بوك.

تفاصيل الرواية 

وتحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش». والرحايا ويونس ولد فضة والكنز.

اعمال عبدالرحيم كمال في رمضان الماضي 

وشارك عبدالرحمي كمال في موسم رمضان الماضي بمسلسلي “القاهرة كابول” بطولة النجوم خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وطارق لطفي، كما قدم مسلسل “نجيب زاهي زركش” للنجم الكبير يحي الفخراني وإخراج شادي الفخراني وحقق المسلسلين نجاح ملحوظ خاصة أنهم ناقشوا أفكار جديدة ومختلفة، ويعد عبد الرحيم كمال من أبرز كتاب الدراما في الوقت الحالي بمصر.

عبدالرحيم كمال ابناء حور حفل توقيع رواية عبدالرحيم كمال نجوم الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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