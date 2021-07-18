زيادة فى الرحلات الألمانية إلى البحر الأحمر أغسطس المقبل

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، عن أن السوق الألمانية سيشهد زيادة في الرحلات إلى مصر خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أنها ليست الزيادة المعروفة عنه والتى كانت تصل قبل جائحة كورونا نحو 150 طائرة أسبوعيًا، لكن من المتوقع أن تصل إلى البحر الأحمر نحو 30 طائرة أسبوعيا.

وأضاف عاقل، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بداية فى عودة الأسواق الكبرى إلى السياحة خاصة بعد ارتفاع أعداد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى العالم، بالإضافة إلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، الأمر الذى سيشهد تدفقا سياحيا عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار عاقل إلى أن خريطه المعارض السياحية ستبدأ مع شهر أكتوبر المقبل، ما سيدفع بالحركة السياحية وخاصة أننا نعمل حاليا على تحسين الجودة داخل الفنادق وتقديم خدمات أفضل للسائحين وفقا لمعايير التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية Hospitality Critiria (HC)، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصري وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب والمستوى العالمي، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تقييم الفنادق والمنتجعات السياحية الموجودة بمحافظة البحر الأحمر، كمرحلة أولي، وسيتم بعد ذلك المرور على تلك الموجودة في محافظة جنوب سيناء ثم باقي المنشآت الفندقية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن هذا التصنيف (HC) تم وضعه بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالي على الدرجة العالمية المناسبة لها الذي سيتم على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي.

