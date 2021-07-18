مسرحيات وعروض ترفيهية.. تفاصيل برنامج القرية الفرعونية خلال عيد الأضحى

تستعد القرية الفرعونية في الجيزة، لاستقبال زوارها من الكبار والأطفال، القادمين لزيارتها في عيد الأضحى المبارك بداية من، الغد الاثنين، وخصصت لهذه الزيارات عدد من البرامج والعروض المسرحية، بالإضافة إلى موكب السعادة وتوزيع الهدايا على جميع الزوار.

القرية الفرعونية في الجيزة

3 مسرحيات عرائس في أول أيام العيد

ومن المقرر أن تقدم القرية خلال أول أيّام عيد الأضحى، مسرحية العرائس والتي تحمل اسم "الجوز الخيل" ومسرحية "عرائس وليد" وكذلك مسرحية "خروف العيد".

كما تقوم بعرض عدد كبير من العروض المتنوعة ومنها، التنورة ومسرحية العرائس "مستر كوفيد" والتي تدور أحداثها حوال ظاهرة فيروس كورونا المستجد، والفنون الشعبية.

وتعرض مسرحية عرائس وليد وخروف العيد في ثاني أيّام عيد الأضحى، أما في اليوم الثالث من أيّام العيد يتم توزيع بالونات علي الأطفال وعرض مسرحية عرائس "مستر كوفيد" ومسرحية "حتشبسوت".

القرية الفرعونية في الجيزة

تقديم حفل التتويج الفرعوني رابع أيام العيد

وفي رابع أيّام العيد يتم تقديم حفل التتويج الفرعوني في معبد الكرنك بالقرية الفرعونية ويتم تكراره خامس أيام العيد، عن طريق تقديم رسوم وأفكار مبتكرة تدخل السرور على قلب الأطفال الصغار.

و القرية الفرعونية هي عبارة عن جزيرة طبيعية في النيل، على بعد 5 كيلومترات من وسط القاهرة، توضح حياة المصريين القدماء ي في كافة المجالات كالزراعة والصناعة وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بالفراعنة، وشؤون حياتهم اليومية، مستخدمين نماذج طبق الأصل لأدوات القدماء، كما تضم القرية عدة متاحف ونموذجاً طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون وأماكن ترفيهية للأطفال ومطعم علي النيل.

جدير بالذكر أن مواعيد القرية الفرعونية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع، وتقع في شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتفتح القرية أبوابها طوال هذه الفترة للزوار، بعد تجهيز عدد كبير من العروض والمسرحيات التي تجعل الحضور يقضون أوقات ممتعة.