الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من تجهيز 4200 مسجد لصلاة عيد الأضحى بأسيوط

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف والانتهاء من تجهيز 4200 مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر. 

جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور عاصم فبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط. 

وأوضح المحافظ أن المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعيا والتي تم تأدية صلاة عيد الفطر بها هي نفسها التي سيسمح لها بصلاة عيد الأضحى المبارك مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بلاصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة. 

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنبيه على وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا مع التنبيه على الخطباء بأداء صلاة العيد وفقا للضوابط المقررة الواردة من الوزارة وعدم التهاون مع المقصرين وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد بدون ارتداء الكمامة الواقية واصطحاب المصلى الخاص به وناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وعدم اصطحاب الأطفال داعيا الله حفظ مصر وشعبها من أي مكروه وسوء. 

لقاء وكيل وزارة الأوقاف (2)
اجتماع محافظ أسيوط

من جانبه أوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف إنه جاري شن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك منوها إنه تم تجهيز 4200 مسجدا لصلاةالعيد وسيجري منع لبصلاة بالساحات المكشوفة وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط وسيجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات مؤكدا إنه جرى التأكيد على الأئمة بألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد. 

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