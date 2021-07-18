«الأوقاف» تكرم جابر طايع.. والوزير يكلفه بالخطابه في «السلطان حسن»
كرمت وزارة الأوقاف، اليوم، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، بديوان عام الوزارة بمناسبة بلوغه سن المعاش.
وفي بداية، التكريم طلب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعطاء الكلمة للشيخ جابر طايع حيث قال رئيس القطاع الديني، :" حقيقة لأول مرة اتحدث وزير الأوقاف، وحديثي إليكم كعلماء يكون لا يمكن أن يشفي ويكفي ولكن هناك سلسلة من تاريخي في وزارة الاوقاف لأكثر من 30 عام وكنت أعمل في حقل الدعوة.
وسرد طايع رحلته بداية من تدرجه من إمام في محافظة الغردقة ثم مفتشاً ثم مدير عام وسط القاهرة ثم مدير عام شئون القرآن بديوان الوزارة، ثم مدير عام لإدارة أسوان ثم جاء الدكتور مختار جمعة اختارني للمديرية أوقاف الجيزة ثم عملت بتفاني وإخلاص حتي وصلت لمدير إدارة لأوقاف القاهرة حتي وصلت رئيس القطاع الديني.
وأكد طايع، أنه منذ أن توليت رئاسة القطاع الديني مع الدكتور محمد مختار جمعة عاشت الوزارة في هذه السنوات، أزهي عصورها، ووجدت في وزير الأوقاف، حب شديد لصون المال وكان الوزير سيفه بتار للفساد وكان أجهزة الدولة معاونه لنا في حفظ الدين والوطن لا خير فينا إلا إذا لم نكن في تكاتف.
كما أكد أن وزير الأوقاف، ينتقي كل الأشخاص دون فالاختيار علي اساس العلم والعمل وفقط وأصبحت الوزارة لها شأن ووقار وجاء هذا بناء علي ثقة الناس بوزارة الأوقاف.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن الشيخ جابر طايع كان متفاني في العمل بإخلاص وكان خير عون للوزارة وكان يعمل ليل نهارحتي في اجازات الأعياد.
وفي نهاية كلمته، منح وزير الأوقاف الشيخ جابر طايع، درع وزارة الأوقاف نظراً لتفانيه في العمل، كما كلف ةوير الأوقاف طايع، بالخطابة والدروس العلمية بمسجد السلطان حسن بالقاهرة.