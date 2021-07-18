الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تهديد بالقتل وخلاقات فنية.. أزمات في حياة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث في الساعات الأخيرة عقب كشف زوجها الفنان أحمد العوضي عن مرورها بأزمة صحية
ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها ياسمين عبد العزيز في مشوارها الفني، فهي أيضاً مرت بأزمات وظروف قاسية لا يعلم عنها الكثيرون من محبيها، وهذه أبرزها:
اتعقدت من الجواز
ياسمين عبد العزيز كشفت خلال لقائها في برنامج "معكم"، بأنها والديها انفصلا وهي في عمر 9 سنوات، وهذا شكل لديها عقدة من الزواج ولم تكن ترغب في الإقدام عليه ولكن النصيب قال كلمته وتزوجت في سن مبكر.
تهديد بالقتل
تعرض لاعب الاسكواش السابق أحمد برادة لحادث اعتداء، تردد وقتها اسم ياسمين عبد العزيز لأول مرة، عندما قيل أن علاقتهما السبب وراء الحادث ولكن سرعان ما انتهى الحديث عن هذا الأمر.

ابنة هشام سليم
اتهمها الفنان هشام سليم بالتعدي ضربا على ابنته بسبب خلاف بينهما بحكم الجيرة، وأكدت وقتها تعرضها للضرب والإهانة على يد بناته.

خلاف مع تامر حسني ومحمد سعد
حذفت بعض مشاهدها من فيلم "كركر" مع الفنان محمد سعد، ودخلت معه في خلافات شديدة كما نشب بينها وبين تامر حسني خلاف أثناء تصوير مسلسل "على رأي المثل" الذي كان من المقرر أن يقوما ببطولته وتم إلغاء العمل ولم يتم حل الأزمة.

كان شقيق ياسمين عبد العزيز، وائل عبد العزيز،  قد أكد على مدار الساعات الماضية أن حالة شقيقته خطيرة داعيا الله أن يمن عليها بنعمة الشفاء.. فيما دعا جمهورها لها راغبين في الشفاء العاجل لها وخروجها بصحة جيدة قريبا لاولادها وزوجها، الأمر الذي قادها لتصدر التريند.

تامر حسني ياسمين عبد العزيز تصوير فيلم عرض ازمة

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وائل لطفي

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