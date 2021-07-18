«مدبولي» يتفقد مشروعات العلمين الجديدة استعداد لافتتاح المرحلة الأولى

اليوم..

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع هناك، في إطار استعداد الدولة لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهور القليلة المقبلة، وسط احتفال ضخم، حسبما كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لـ"الدستور".

ومن المرتقب أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا مع المسؤولين هناك، في مقر رئاسة الوزراء الجديد بالمدينة، للتشديد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، وبحث تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات.

ومن المتوقع أيضا أن يتفقد رئيس الوزراء، منطقة المال والأعمال المركزية التي دشن بدأ تنفيذها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الشهر الماضي، وتنفذها شركة سي سيك الصينية على غرار منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي أعلنت تنفذ 5 أبراج جديدة على ساحل البحر المتوسط بينها برج أيقوني بارتفاع 250 متر، كأعلى برج على ساحل المتوسط بأكمله.

كما يتوقع أن يتفقد رئيس الوزراء المشروعات السكنية المختلفة في المنطقتين الجنوبية والشمالية خاصة منطقة الأبراج الشاطئية وكورنيش المدينة الذي انتهي تنفيذ المرحلة الأولى منه وخطط له أن يكون مماثلا لطول كورنيش مدينة الإسكندرية، كما تقرر أن يكون مفتوحا لكل المصريين وليس حكرا على فئة أو شريحة بعينها وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

بلغت المساحة الاجمالية لمدينة العلمين الجديدة حاليا نحو 150 ألف فدان، وكانت المرحلة الاولى المعلنة بواقع 50 ألف فدان، وبعد إسناد ولاية مناطق الساحل الشمالي الغربي، تم اضافة 100 ألف فدان إلى المدينة على مرتين متتاليتين حتى بلغت حاليا 150 ألف فدان أي ما يقارب مساحة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقترب المنطقة الشاطئية من اكتمال تنميتها بالكامل حيث يتبقى هناك نحو 8 قطع أراضي يجري تخصيصها للقطاع الخاص بهدف إشراكه في عمليات التنمية، كما تقترب منطقة الأبراج الشاطئية من انتهاء التشطيبات، بخلاف منطقة التاوون داون والمشروعات الترفيهية المختلفة، وتستهدف الدولة تسكين نحو 2 مليون مواطن هناك بحلول 2030.