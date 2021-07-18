تعرضت لوعكة صحية.. الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة الايام الماضية نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز



واجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية شديدة الخطورة الساعات الماضية، ومازلت الحالة الصحية لها غير مستقرة حيث وضعها الاطباء تحت الملاحظة حيث تعاني حاليا من مضاعفات العملية.

فيما أعلن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أخر تطورات الحالة الصحية لها مؤكدًا إلى أنها في حالة خطرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره".

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن أمس السبت عن إجراء زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية وطالب جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالشفاء.

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

كما نشر العوضي منشور آخر يعبر فيه عن حبه الشديد لياسمين عبد العزيز وحزنه عليها من المرض وتعاطف الجمهور معه وعدد كبير من نجوم الفن حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقه انا دلوقتي أضعف انسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتنفذيه".



وأضاف: “أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، أنا بحبك”.

واختتم العوضي كلامه مطالبًا من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًا: “ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم”.

فيما قام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بالدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل وتخطيها هذة المحنة بسلام وكان أبرزهم كل من النجم أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكى، والفنان فتحي عبد الوهاب، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، والفتانة ايتن عامر وغيرهم من النجوم.

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

وكانت أخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللى مالوش كبير" والذي شاركت به في الماراثون الرمضاني الماضي وشاركها في بطولة العمل زوجها الفنان احمد العوضي وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

مسلسل اللي ملوش كبير من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته كل من النجم خالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.