الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الري»: متابعة لحظية لتوفير المياه للأراضي خلال إجازة العيد

تفقد الترع لتوفير
تفقد الترع لتوفير المياه

رفعت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين جميع الوحدات وقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما فيها قيام جميع مهندسي الري بالمراكز المختلفة بالمرور الدوري على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، لكى يتمكن جميع المزارعين من ري أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، مع تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بالمحافظات. 

وأعلنت الوزارة عن تدشين غرفة عمليات مركزية متصلة بغرفة العمليات بالمحافظات، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات لمواجهة أية تعديات على نهر النيل والمجاري المائية بكافة أنحاء الجمهورية خلال فترة الإجازة.

خطة لتوزيع المياه وتحديد كمياتها 

وقال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، إنه تم رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ خطة لتوزيع المياه في المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، فى ظل موسم أقصى الإحتياجات وزراعة الأرز.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة خلال الموسم الصيفي الحالي، والوقوف على أي مشاكل تطرأ بمياه الري وحسمها بشكل فوري بالإضافة إلى مياه الشرب، ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف.
 

متابعة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف 


وأشار إلى تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف، وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الري أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لتوفير المياه للأراضى. 

كما يتم تنظيم عمل نوباتجيات بقطاع توزيع المياه والادارات التابعة له لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والادارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة للاستعانة بها عند الطوارىء.  

يأتى ذلك فى إطار رفع أقصي درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، خلال إجازة العيد، لمواجهة أي مشاكل من شأنها التأثير على حالة الري.
 

العيد وزارة أراضي زراعية عيد الأضحى غرفة عمليات نهر النيل

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