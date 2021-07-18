«عمليات التعليم» تتابع تسليم مظاريف أسئلة «الفلسفة والمنطق» بالمحافظات

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف اسئلة امتحان اسئلة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

وتتم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لإجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية .

وتنطلق اليوم الأحد، ثامن أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بامتحان طلاب الشعبة الأدبية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد امتحان مادة الفلسفة والمنطق، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ٣ ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب.

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورق

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، ليس لها علاقة بقرار مد اجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو .

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير ، وأن موعد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، على أن يستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو سيجرى في موعده، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم يوم الأحد المقبل 25 يوليو بأداء مادة التاريخ .