الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتوفير مياه الرى.. تأهيل وتبطين 2146.252 كيلومتر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

يأتى ذلك ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة إستخدامها  أكثر من مرة وإحداث نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2146.252 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 4243 كيلومترا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

 

فتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كما يتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

مصر الرى مشروع استهلاك ترشيد استهلاك المياه الموارد المائية والري المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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