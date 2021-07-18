الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علقة ساخنة للصين ضبطهما الأهالى أثناء سرقة مواطن بالمعصرة

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بمساعدة الأهالى، من ضبط لصين أثناء سرقتهما مواطنًا بالإكراه بمنطقة وادي حوف بالمعصرة.

ولقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا مفاده تجمع الأهالي وإمساكهم بلصين أثناء سرقتهما مواطنًا بالمعصرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إنقاذ المتهمين عقب تعدي الأهالي عليهما بالضرب المبرح، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأى حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

علقة علقة ساخنة لصين الأهالي المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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