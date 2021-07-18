الكشف على 1439 مواطنًا خلال قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، السبت، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للآشعة والسونار؛ لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية العنانية بمركز دمياط، تردد عليها ١٤٣٩مواطنًا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، إذ تم تحويل ١٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ ١٠حالات، بالإضافة إلى إجراء ٧٢٠ تحليلًا معمليًا وفحص ٣٥ حالة بالآشعة و٢٥ حالة أخرى بإجراء السونار.



وألقت قوات أمنية من مديرية أمن دمياط، السبت، القبض على 3 جزارين متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، في مدينة فارسكور بعد تطور مشادة كلامية بينهم إلى مشاجرة انتهت بضربة ساطور أودت بحياة المجني عليه.

ولقى المجني عليه مصرعه ويدعى إسلام جبريل، حيث تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص إثر مشاجرة كلامية نشبت بينهم.

وتلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص على إثر مشاجرة نشبت بينهم إثر مشادة كلامية.

لقى المجني عليه مصرعه، ويدعى إسلام جبريل، حيث تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص على إثر مشاجرة نشبت بينهم اثر مشادة كلامية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والبحث الجنائي لمحل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه يدعى إسلام جمال جبريل 28 عاما، ويقيم في مدينة فارسكور محل الواقعة ويعمل استرجي، قتله 3 متهمين، بسبب خلافات بينهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وهم محمد عبد ح ووالده عبدالله ح ووشقيق والده هاني ح و وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صحة دمياط

صحة دمياط

صحة دمياط