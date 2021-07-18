ضبط عصابة سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدمياط الجديدة

نجحت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط، اليوم السبت، في ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمدينة دمياط الجديدة في استعادة 3 سيارات نقل مسروقة.

وتمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد مجاهد رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة من ضبط شخصين لديهم معلومات جنائية كونوا عصابة تخصصت فـي سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع” بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

وأثناء إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح ناري تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما ثلاث وقائع سرقة بدائرة مدينة دمياط الجديدة ، وأرشدا عن 3 سيارات ربع نقل مسروقة.