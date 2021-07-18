الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدمياط الجديدة

سرقة سيارات
سرقة سيارات

نجحت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط، اليوم السبت، في ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمدينة دمياط الجديدة في استعادة 3 سيارات نقل مسروقة.

 

وتمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد مجاهد رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة من ضبط شخصين لديهم معلومات جنائية كونوا عصابة تخصصت فـي سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع” بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

 

وأثناء إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح ناري تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما ثلاث  وقائع سرقة بدائرة مدينة دمياط الجديدة ، وأرشدا عن 3 سيارات ربع نقل مسروقة.

 

قانون العلاج محافظة جديد أمن سلاح نارى قسم شرطة اليوم السبت رفع درجة الاستعداد مدينة دمياط الجديد ضبط عصابة

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