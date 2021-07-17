«سيدة الفجر» على مسرح الطليعة ثاني أيام عيد الأضحى

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "سيدة الفجر" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف، وذلك الأربعاء المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء .

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة إن العرض تدور أحداثه في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث .

"سيدة الفجر " بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبده ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

وكان قد أعلن البيت الفني للمسرح عن تسعة عروض في انتظار جمهور العيد حيث قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهور عيد الأضحى المبارك بـ ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية ، تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية .

وتقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة " مطربة الكورس " لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال ، و ذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ، و تقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، و ذلك في تمام التاسعة مساء ، و تفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد " سيدة الفجر " من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، و إخراج أسامة رؤوف و ذلك في تمام السابعة و النصف مساء .

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " Dogs “ , فكرة و إخراج كمال عطية، و ذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء .

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من تأليف حمدي عطية ، و من إخراج سيد رستم، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد " عفركوش " من تأليف عيسى جمال ، و إخراج عادل الكومي ، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض " نضارة المهرج " ضمن مشروع عروض " أحلام شتوية "، من تأليف محمد ناصف ، و من إخراج يوسف أبو زيد ، و ذلك في تمام الرابعة عصرا ، و السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

وفي الاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة ، فكرة و إخراج محمد مرسي، و ذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية .